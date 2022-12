Dimenticatevi lo smoking per come l’avete conosciuto finora

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dacché ce ne sia memoria qualsiasi uomo ricorre alla scelta delloin occasione di una serata speciale, un gala prestigioso, una prima a teatro. È semplicemente un must rida chiunque, il vestito elegantissimo per antonomasia, ma forse non tutti sanno che la storia di questo capo nasce per soddisfare altre esigenze. Vediamo quali. Loè stato commissionato dalla Casa Reale Inglese intorno al 1865 ad una sartoria prestigiosa: la Henry Poole & Co di Savile Rovw. L’arduo compito era quello di creare per il Principe di Galles, e futuro Re Edoardo VII, una giacca corta da fumo. Questo geniale laboratorio sartoriale sapeva molto bene che nella nobiltà anglosassone l’unico abito da sera consentito agli uomini era il classico Frac. Quindi, con magistrale intuizione, decise saggiamente di portare innovazione senza ...