(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'attaccante dell'Inter Edinha patteggiato un'di 5.000 euro per "della squadra avversaria" in occasione della partita tra lantus e i nerazzurri.

4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto unsconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria". . 16 dicembre ...... tenuto unsconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i ... Calcio: comportamento volgare verso tifosi Juve, ammenda a Dzeko ... (ANSA) - ROMA, 16 DIC - L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha patteggiato un'ammenda di 5.000 euro per 'comportamento volgare verso i tifosi ...