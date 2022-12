Aurora Leone dei The Jackal | «Quentin Tarantino | posso fare la morta nel tuo prossimo film?»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La stand-up comedian campana conclude il tour dello spettacolo Vero a metà a Milano il 15 dicembre. Ma ha già una lunga lista di desideri e obiettivi per il futuro, tra cui quello di un cameo per il regista (ma anche Sanremo non sarebbe male…)

La stand-up comedian di Caserta, 23 anni, al debutto in teatro: «La comicità è un'arma potente per trasformare traumi e sofferenze in qualcosa di condivisibile e» ...