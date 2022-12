Atletico Madrid | pazza richiesta per Joao Felix | ci vogliono almeno 100 milioni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’e laper: per strappare il portoghese ai Colchoneros ci vorranno100Come riferito da As, l’sta pensando alla cessione dia gennaio ma non ha intenzione di fare alcuno sconto. I Colchonerosmonetizzare e non poco dalla possibile cessione del talento portoghese e, per questo, non accetteranno offerte al di sotto dei 100di euro. Diversi i club interessati, specialmente in Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

FACCIA A FACCIA - De Paul poi si è trasformato ulteriormente, imparando a fare anche l'interno in un centrocampo a due all', mentre Griezmann è ancora fresco nel suo nuovo ruolo. Il ...Calciomercato, dasono pronti a sostituire il talento portoghese con un obiettivo dei bianconeri. Prezzo fissato. La Juventus si avvicina a grandi falcate verso la seconda parte di una stagione 'spezzata' in ... Atletico Madrid, Joao Felix via solo per offerte sopra i 100 milioni: Arsenal e United in pole (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Argentina-Francia, la finale che domenica assegnerà il Mondiale in Qatar, sarà una sfida dai forti connotati europei. Basta scorrere i nomi dei titolati delle ...Il direttore di gara, ex calciatore, ha già trovato Messi contro l'Australia agli ottavi e Mbappé contro la Danimarca nella prima fase ...