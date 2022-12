Armando Izzo rischia una condanna a 4 anni e 10 mesi per calcioscommesse

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConcorso esterno in associazione camorristica e per due episodi di frode sportiva: quattroe dieciè lachiesta per. Secondo i capi di accusa, il Dda di Napoli ha richiesto questa decisione nei confronti del difensore del Monza. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, ieri c’è stata la requisitoria del pm Maurizio De Marco con l’ex Torino, originario del quartiere di Scampia, nel registro degli indagati nel processo che ruota intorno a presunti episodi di calcio scommesse orchestrati dai fratelli Accurso, del clan della Vinella Grassi, risalenti alla militanza dinell’Avellino, a inizio carriera. Chieste anche altre due condanne a 18per accuse di frode sportiva contestate a Salvatore ...

Calcio e Finanza

Il difensore del Monzarischia quattro anni e dieci mesi di carcere. La richiesta è stata avanzata dalla Dda di Napoli durante la requisitoria di ieri del pm Maurizio De Marco. Le accuse sono concorso esterno ...Si tratta di, ex difensore - tra le altre - di Genoa e Torino , attualmente al Monza. Ne dà notizia Il Fatto Quotidiano. Ecco uno stralcio dell'articolo: Associazione camorristica e frode: chiesti 4 anni e 10 mesi per Izzo Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, rischia una condanna di 4 anni e 10 mesi per concorso esterno in associazione camorristica e frode ...La condanna richiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli è relativa anche a presunti episodi di calcioscommesse. Gli episodi risalgono ai tempi della militanza nell'Avellino, tra il 2012 ...