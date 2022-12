Addio a Sinisa Mihajlovic | il gigante con gli occhi da bambino

(Di venerdì 16 dicembre 2022), sconfitto dalla leucemia che aveva affrontato da guerriero, come tutta la sua vita.è stato un ossimoro nella storia del calcio italiano ed europeo. Fisico possente con...

il Resto del Carlino

Mihajlovic morto: la sua carriera Nel 1992 Mihajlovic arriva nel campionato italiano grazie ... Il 1º giugno 2015 annuncia l'al club genovese con una lettera pubblicata sul sito della ..."Una persona a modo, molto chiara e determinata: è una perdita notevole per lo sport, il calcio e soprattutto per la famiglia": è il commento a caldo di Dino Zoff appresa la scomparsa di... Sinisa Mihajlovic è morto, addio all'ex mister del Bologna Fc Dal rapporto con Boskov al legame con la Sampdoria: le frasi più celebri di Sinisa Mihajlovic Il mondo del calcio piange Sinisa Mihajlovic. All'età di 53 anni, l'ex Roma, Sampdoria, Lazio e Inter è sc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...