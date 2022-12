VIDEO Vialli | pausa per curarsi Fedez lo incaraggia sui social

La Gazzetta dello Sport

Il cantante ha pubblicato il suo \''in bocca al lupo\'' sul suo profilo Instagram. Gianlucaè stato vicino a Fedez durante la sua malattia e ora ...In questo percorso, Gianlucagli sarebbe sempre stato accanto senza riserve. "Faccio questoper esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me" spiega il cantante, padre di ... Successi, cadute, malattia e resilienza: Vialli, la storia di un campione unico Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall’inizio delle ...