Torino | abitanti in rivolta contro la “cittadella dello sport” nel parco protetto | “I fondi Pnrr vadano all’inclusione vera | qui non servono”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una “” all’interno di unricco di flora e fauna, boschi e zone umide, definito “una delle più interessanti aree naturalistiche urbane d’Europa per la conservazione dell’avifauna” e classificato come Zona di protezione speciale ai sensi della direttiva Ue sulla tutela degli habitat. Succede a, dove il progetto di “riqualificazione” deldel Meisino – 45 ettari di verde pubblico e aree agricole nella parte nord-est della città – ha suscitato le proteste di, associazioni ambientaliste e persino ex amministratori locali e tecnici. Il restyling vale 11 milioni di euro e sarà finanziato con le risorse deldestinate ae inclusione sociale. L’area interessata dovrebbe diventare “una ...

Il Fatto Quotidiano

Ecco di seguito i valori dell'incidenza dal 2 all'8 dicembre per 100.000nelle 107 ... Latina, Ravenna e Gorizia (510), Livorno e Cremona (500); dal 400 al 500: Lucca (490), Rimini,e ...Ecco di seguito i valori dell'incidenza dal 2 all'8 dicembre per 100.000nelle 107 ... Latina, Ravenna e Gorizia (510), Livorno e Cremona (500); da 400 a 500: Lucca (490), Rimini,e ... Torino, abitanti in rivolta contro la “cittadella dello sport” nel parco protetto: “I fondi… Secondo la classifica di Musement tra le 15 città più instagrammate in questo periodo natalizio, la città di Torino si è guadagnata un’ottima posizione. Inutile negarlo, il social network Instagram è ...Torino - Dopo il successo della X edizione di Flashback Art Fair, sono aperti i nuovi spazi in corso Lanza 75: Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee.Scoperti già durante la fiera, ...