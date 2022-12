Superlega | avvocato Corte UE | “Il monopolio Uefa non viola le leggi sulla concorrenza”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Brutte notizie per lain vista della sentenza definitiva di marzo 2023. L’generale dellaUE ha infatti dato ragione all’, spiegando che il suoè compatibile con ledelladell’Unione Europea. Pur trattandosi di un parere e non della sentenza definitiva, non lascia ben sperare per la. Quest’ultima aveva infatti puntato il dito contro l’per il suo operato – giudicato illegale -, ma rischia di rimanere beffata. SportFace.

Questa la conclusione, non vincolante ai fini della sentenza, presentata oggi dall'generale della Corte Ue nella causa che laha intentato a Uefa e Fifa per il presunto monopolio ...... questo il parere dell'Generale della Corte, il greco Athanasios Rantos, sul contenzioso trae Fifa " Uefa. In particolare sull'istanza presentata al Tribunale mercantile numero ... Superlega, Avvocatura UE: "Uefa non viola norme concorrenza" Le norme di Fifa e Uefa che sottopongono ad autorizzazione preventiva qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della concorrenza ...