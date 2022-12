Roma | terribile incidente sulla Togliatti | morto 27enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ancora sangue sulle strade di. E ancora un, in cui ha perso la vita un giovane di appena 27 anni, di origine ucraina. Questa volta lo scontro, che è stato drammatico, è avvenuto nella tarda serata di ieri su via Palmiro: è qui che un’auto e uno scooter si sono scontrati. E ad avere la peggio, purtroppo, è stato il centauro: per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.mortaleIl centauro, un ragazzo ucraino di 27 anni, era in sella al suo scooter, uno Yamaha XMax quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. E pare frontalmente. L’impatto è stato violento e fatale, non gli ha lasciato scampo: inutili, infatti, i tentativi di soccorso e rianimazione, per il ...