‘Roma non è indifferente’ | multe salate per chi sbaglia a smaltire i rifiuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non saranno ammessi errori. Il Comune di Roma è pronta a comminareper chi. Una presa di posizione netta da parte del Campidoglio che è pronto ad aumentare le sanzioni per i trasgressori. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi che sottolinea il cambio di passo assunto dall’Ente nei confronti di chi non rispetta le regole. Inasprimento delleIl piano sul corretto smaltimento deiora c’è. Un programma che si somma alla campagna di informazione denominata “Roma non è indifferente” con la quale, tramite affissioni informative alle fermate di bus e metro, spot radiofonici e articoli informativi su carta stampata e sul web intende invitare i cittadini a rispettare le disposizioni sulla corretta ...