Qatar 2022 | «Applaude anche Sarkozy» | ma è Macron La gaffe dei commentatori della Rai dopo il 2-0 dei Bleus contro il Marocco – Il video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Errare è umano, rettificare e scusarsi è da professionisti. Durante la semifinale tra Francia edei Mondiali in, che ha visto ibattere gli avversari per 2 a 0, i telecronistiRai sono incappati in un piccolo lapsus. Mentre sullo schermo scorrevano le immagini dei giocatori francesi esultanti per il secondo gol, l’ex calciatore e commentatore del match Antonio Di Gennaro, preso dalla foga racconta: «La deviazione fa sì che la palla arrivi a Kolo Muani che accompagna benissimo l’azione.… Oh, scusate,!». Subito, il collega Alberto Rimedio è intervenuto con un pizzico di ironia: «Abbiamo sbagliato presidente!». Malgrado la rapidissima correzione e le scuse ...

Il 31enne portiere del Siviglia ha subito tre gol nel torneo in: sono 52 le presenze in ...Prima sconfitta e primi gol incassati dagli avversari per Hoalid Regragui e il suo Marocco, che passerà alla storia come la Nazionale africana che ha firmato il cammino più deciso; queste le ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...1' di lettura 14/12/2022 - "Difendo il ruolo del Parlamento europeo, da non confondere con errori gravi di alcuni" POLITICA (Roma). "Mi dispiace profondamente, ho condannato l'operazione di corruzione ...