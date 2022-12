Nicola Falasco | “Nello scontro con Esteves poteva andare peggio Col Cosenza servono punti”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Alla ripresa della preparazione è statoa fare il punto in casa Ascoli. Il terzino bianconero è tornato sul duroconall’Arena Garibaldi di Pisa: “Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, sono state tantissime, ho sentito grande affetto e ringrazio tutti per i messaggi. E’ stato un brutto, una forte botta, ma nel male diciamo che è andata bene, il naso è rotto ma la frattura è composta, quindi ie le cicatrici sono aspetti risolvibili. Ripeto, nel male è andata bene,”.ha stretto i denti e dopo tre giorni dall’infortunio è sceso in campo contro il Genoa: “Domenica mi sentivo bene, ho parlato col Mister e gli ho detto che ...

Alla ripresa della preparazione è statoa fare il punto in casa Ascoli. Il terzino bianconero è tornato sul duro scontro con Esteves all'Arena Garibaldi di Pisa. "Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno ......PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE OTTAVA SANZIONE CITTADINI Giorgio (Modena) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ESPOSITO Salvatore (Spal)(...Alla ripresa della preparazione è stato Nicola Falasco a fare il punto in casa Ascoli. Il terzino bianconero è tornato sul duro scontro con Esteves all’Arena Garibaldi di Pisa.Ascoli.- Alla ripresa della preparazione dopo il match con il Genona, è stato Nicola Falasco a fare il punto in casa Ascoli. Il terzino bianconero è tornato sul duro scontro con Esteves all’Arena ...