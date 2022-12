Nesta su C Ronaldo | ‘Accanimento nei suoi confronti perché c’è invidia’

Corriere dello Sport

Ha tirato Kaladze,che ha segnato non si sa come. Serginho e Sheva erano gli unici rigoristi'. Inzaghi su Cristiano: "Per noi è dura accettare la fine. Non sai mai cosa ti aspetta dopo ...... battendo il super favorito Brasile di uno spremutissimoche giocò la finale di Parigi non ... Totti, Vieri, Del Piero, Inzaghi, Cannavaro,e compagnia bella. Anche dal punto di vista ... Nesta: “Contro Ronaldo un accanimento senza senso” Ex-jogador e apresentador Neto acumula tretas ao longo dos anos comandando seu programa de televisão, Os Donos da Bola ...A Copa do Mundo do Qatar está caminhando para o fim, já que, neste domingo (18), acontece a grande decisão no confronto entre Argentina e França. Com isso, algumas seleções que foram eliminadas estão ...