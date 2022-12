Fallimento del reddito al Sud | quasi uno su due resta a casa

Il Manifesto

Al momento non è chiaro in che modo ilinfluirà sulla tempisticanuovo tentativo di lancio. Il tentativo di lancio di mercoledì ha utilizzato un razzo a perdere, ma Landspace sta ......ricordare perché rappresenta ildi una società precaria che non è riuscita a proteggere un giovane. Di una scuola che è costretta a formare gli studenti in luoghi non sempre sicuri.... Sanità pubblica senza fondi, avviata al fallimento Sanità pubblica senza fondi, avviata al fallimento Se non ci sarà un’interruzione dei combattimenti sarà una sconfitta del cristianesimo. Così le Chiese ortodosse, divise e conflittuali, rischiano di perdere la propria credibilità ...“La persona dell’anno è Lorenzo. Il nome che tutti dovremmo ricordare perché rappresenta il fallimento di una società precaria che non è riuscita a proteggere un giovane. Di una scuola che è costretta ...