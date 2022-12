F1 | il Mondiale 2024 comincerà in Medio Oriente con il Gran Premio dell’Arabia Saudita

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Formula Uno guarda al futuro e comincia a lavorare sulla composizione dei calendari per i prossimi anni, dopo aver già ufficializzato quello del2023. Una delle ultime notizie riguarda la tappa inaugurale della stagione, che si svolgerà con ogni probabilità in Arabia. La massima serie automobilistica globale ha firmato un accordo decennale (a partire dal 2021) per disputare il GP, con l’obiettivo di spostare l’evento dal circuito cittadino di Jeddah alla città di nuova costruzione di Qiddiyah in un futuro prossimo. Jeddah ha ospitato la penultima corsa del2021 e la seconda del campionato 2022. Medesima collocazione anche per il 2023, dopo l’opening di Melbourne. L’annuncio del prolungamento di contratto del GP d’Australia fino al 2037 ha però già anticipato la ...