Economia | giro di vite | la Bce alza i tassi di interesse e si libera dei bond

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Cresce il costo del denaro in Europa perché la Bce di Christine Lagarde ha deciso di aumentare idi. La Banca centrale europea hato idi mezzo punto percentuale, portando il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75%. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce). Foto Ansa/Epa Stéphanie LecocqPer tasso d’si intende la remunerazione che un prestatore di denaro percepisce (ad esempio le banche) e il costo che un debitore sostiene (ad esempio gli imprenditori e le famiglie). La Governatrice della Bce, Christine Lagarde, ha di fatto ricalcato la mossa della Fed – la Banca centrale degli Stati Uniti – che il 14 dicembre ha portato ial 4,5%. Tanto per far ...