DAZN cambia il numero di dispositivi per gli abbonati

(Di giovedì 15 dicembre 2022)quanti– La piattaforma di sport in streamingha annunciato che la sua offerta multisport si arricchirà ulteriormente nelle prossime settimane. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports (in attesa del closing dell’operazione con ELEVEN), la piattaforma porterà in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri. Oltre al calcio e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DAZN

Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.2 Tutto, niente. Il Mondiale sta finendo, le vacanze sono già finite, la Juve è ripartita lo scorso 6 ... COM Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - ... Messi saluta la nazionale: i numeri con l’Argentina e il confronto con Maradona window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-766a39d2-cf31-7984-5a6a-97dfab01da ...A 23 anni Tommaso Pobega potrebbe svoltare la sua carriera. Lo chiamano Harry Potter, ma qui la magia può farla Pioli. Durante la sosta per il Mondiale il Milan sta facendo una tournée a Dubai dove pa ...