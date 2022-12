La Gazzetta dello Sport

Henk Fraser lascia la guida dell', attualmente al sesto posto nella Eredivisie olandese. Nel corso di un allenamento durante il ritiro in Spagna, il tecnico ha aggredito un suo giocatore, l'ex Napoli Amin Younes, afferrandolo ...Henk Fraser non è più l'allenatore dell'e il motivo riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano. Secondo la stampa olandese, nel corso di un allenamento durante il ritiro in Spagna, il tecnico avrebbe aggredito l'ex Napoli ... Utrecht, si dimette il tecnico Fraser: aveva aggredito l’ex Napoli Younes L'Utrecht, squadra di Eredivisie, fa sapere con un comunicato ufficiale che Henk Fraser non è più l'allenatore. Si legge nella nota che il tecnico ha mostrato ..." Non mi era mai successo e non va bene, né per me, né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ecco perché ho deciso di dimettermi, non mi riconosco nelle mie azion ...