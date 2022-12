Sputt*** in Europa dalla sinistra che urlava Meloni fascista | compagni | è finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da una parte c'è lo sgretolamento totale e definitivo, sulla scia di Mafia Capitale e dei casi Mimmo Lucano e Aboubakar Soumahoro, del grande castello di ipocrisia creatooltre quarant'anni or sono con la famosa "questione morale" di Berlinguer. Una roba che, va detto, per essere vista fin dall'inizio con diffidenza non richiedeva grandi sforzi. Bastava leggersi non il libro, ma l'ultima pagina della Fattoria degli animali di Orwell per avere le idee chiare: «Le creature volgevano lo sguardo dal maiale all'uomo, e dall'uomo al maiale, e ancora dal maiale all'uomo: ma era già impossibile distinguere l'uno dall'altro». Dove l'uomo era ovviamente lo spietato oppressore e il maiale l'intrepido rivoluzionario. Ma gli effetti del Qatargate non si abbatteranno, purtroppo, solo su quel mondo dei buoni e degli onesti a prescindere in cui la ...