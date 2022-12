Today.it

Duecompletamente identiche, accusate di aver barato per superare gli esami di medicina di fine anno, hanno vinto la causa per diffamazione intentata contro la Medical University of South ...Un tenero scatto che racconta, ancora una volta, il profondo affetto che lega le due, cresciute insieme quasi come. Leonor e Sofia hanno frequentato la stessa scuola (anche se in ... Sorelle gemelle partoriscono lo stesso giorno La notizia è senz’alto curiosa. Federica e Serena, due gemelle di 31 anni, di Pace del Mela hanno dato alla luce i rispettivi figli a poche ore di distanza l’una dall’altra. Cosa ancora più curiosa, i ...Gemelle alla nascita , diventano mamma nello stesso momento . Protagoniste due donne di 31 anni di Pace del Mela, Federica e Serena che all’ospedale di ...