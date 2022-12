Sci alpino | calendario gare Val Gardena | Alta Badia e St Moritz 15-19 dicembre | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sarà un lunghissimo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci. Gli uomini cominciano già da giovedì in Valcon il primo appuntamento sulla Saslong e poi si trasferiranno inper un doppio gigante sulla Gran Risa, mentre da venerdì comincia il trittico per le donne a St.. In Valc’è grande voglia di riscatto da parte della squadra azzurra dopo le opache prestazioni in Nord America. I fari sono puntati soprattutto su Dominik Paris, anche se la Saslong non è certamente tra le sue piste preferite. Nella prova cronometrata di ieri sono arrivate risposte importanti dagli italiani, in particolare da Mattia Casse e Federico Simoni, che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo. Come detto doppio appuntamento sulla Gran Risa con lo spettacolo del ...