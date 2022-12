Pensioni | la grande tosatura

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nella Manovra economica approvata per il 2023 si stabilisce che agli assegni superiori al 1.600 euro netti al mese avranno adeguamenti ben inferiori rispetto all’inflazione. Una rivalutazione che in questo periodo è bruciata da carovita che arriva al 10 per cento. Per far cassa, l’ennesima volta, si colpiscono i soliti noti. Che non amano scendere in piazza. Vittima designata. Secondo il dizionario Zanichelli è chi viene prescelto «perché subisca gravi danni o angherie». In genere è un soggetto debole, incapace di difendersi, individuato come capro espiatorio. E i soprusi di cui è afflitto vengono ignorati dalla massa. Nell‘Italia delle manovre economiche la vittima designata è un gruppo formato da circa 4 milioni di persone. La loro «colpa»? Essere pensionati e incassare un assegno superiore a 2.101,52 euro lordi al mese, cioè più di 1.650 euro netti. Un reddito che, secondo i nostri ...