Mora e 4×50 mista mista d' argento ai Mondiali in vasca corta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia sul podio anche nella seconda giornata deidi nuoto in. All'Acquatic Centre Albert Park di Melbourne arrivano altre due medaglie, entrambe d', per la spedizione azzurra. La prima è firmata dalla staffetta, dove il quartetto italiano fa il record europeo (1'36?01) e batte anche il precedente record del mondo (fatto registrare dall'Olanda a Kazan 2021) anche se questo non basta per superare gli Stati Uniti che abbassano ulteriormente il miglior crono all time (1'35?15) e conquistano l'oro. Resta grande la soddisfazione per Lorenzo, Nicolo Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli che precedono il Canada (1'36?93), ...