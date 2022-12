Michelle Hunziker e la danza della neve | «Ieri è caduto qualche fiocco ma non abbastanza»

, ad esempio, in occasione di un evento a Milano, ha sfoggiato un modello crop lucido realizzato in nylon idrorepellente ad effetto trapuntato di color viola. Ma veniamo alle ...Moritz in compagnia di alcuni amici di lei (era presente anche la conduttice) e si sono mostrati uniti e affiatati. Quella con Bastian dunque non sarebbe per Ilary una 'copertura' ...Ilary Blasi si concede una vacanza in Svizzera con figlia e Bastian Muller, mentre Totti viene attaccato dall'ex marito di Noemi Bocchi, l'imprenditore Mario Caucci ...La conduttrice è felice con l'imprenditore tedesco: durante la vacanza a St. Mortiz lo ha presentato alla figlia Isabel ...