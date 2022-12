Entilocali-online

Le date sono il sabato 30 settembre e la domenica 1 ottobre: sabato in programma i percorsi lunghi: 209 e 135 km, domenica quelli corti, 106, 81 e 46 km. Franco Rossi, presidente di......di Vinitaly " ci sono il vino biologico e biodinamico e le produzioni di nicchia; i vitigni rari, PIWI e resistenti; il vino dealcolato e a bassa gradazione alcolica; la viticolturae la ... L'Eroica 2023, in un giorno 3.300 iscrizioni per l'evento di settembre Roma, 14 dic. (Adnkronos) - L'Eorica 2023 di settembre comincia già a scaldare i cuori dei ciclisti affezionati all'atmosfera retrò delle bici di un tempo e dell'abbigliamento di conseguenza.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...