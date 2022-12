La Virtus torna a vincere dopo 4 ko | Weems e Teodosic abbattono Berlino

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Laal successo in Eurolega4 sconfitte consecutive e il primo stop in campionato, in casa con Scafati. All'esordio europeo al palasport della Fiera, la squadra di Sergio Scariolo ...

Laal successo in Eurolega dopo 4 sconfitte consecutive e il primo stop in campionato, in casa con Scafati. All'esordio europeo al palasport della Fiera, la squadra di Sergio Scariolo batte ...Alla ripartenza il copione quasi non cambia: lotta punto a punto praticamente senza sosta molto a lungo.a fare la voce grossa Parker, che garantisce un piccolo vantaggio alle V nere riassorbito dalle magiare sul 43 - 43 a 3'24' dalla seconda sirena (liberi di Vivians). Wallace ne piazza cinque di ...VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ALBA BERLINO 85 - 76 (19-15; 40-29; 63-52) Virtus Segafredo: Cordinier 4, Mannion n.e, Belinelli n.e, ...La Virtus Bologna (4-8) vuole tornare a correre in Europa cercando una vittoria scacciacrisi contro l'Alba Berlino (3-9) che arriva alla Segafredo Arena questa sera per la giornata ...