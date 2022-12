La mostra dei 100 presepi in Vaticano | gli orari e le info utili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma. Inaugurata nel giorno dell’Immacolata e dunque lo scorso 8 dicembre, ladei “100in’ si potrà visitare fino all’8 gennaio del 2023. Situata sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro, la— promossa dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo — sarà aperta ogni giorno cono continuato dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito e non è necessario prenotare. Mercato deidi San Gregorio Armeno a Fiumicino: date,ed eventi in programma L’esposizione ‘100in’ La, arrivata alla sua quinta edizione, ospitaprovenienti da tutto il mondo. Nell’edizione del 2023, l’esposizione ospiterà ...