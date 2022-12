La gaffe di Rimedio. Macron scambiato per Sarkozy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Francia ha sconfitto il Marocco per 2-0 e si è guadagnata l’accesso alla finale dei Mondiali in Qatar, dove ad attenderla ci...

Dunque, se ci sarà Alberto(protagonista di unain Belgio - Canada ), voce della Nazionale, ci sarà anche Antonio Di Gennaro, anch'egli telecronista della Nazionale. Allo stesso modo, ...Impossibile ignorare infatti l'inadeguatezza di personaggi come Chechi e Simeoni (senza nulla togliere alla loro conoscenza di altri sport), ma soprattutto ledi inviati come Alberto, ...Una simpatica gaffe per l’opinionista che ha accompagnato Alberto Rimedio nella telecronaca della partita di Rai1 che nel commentare ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...