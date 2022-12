Jaguar F-Pace - Tutte le novità del Model Year 2024

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lapresenta la F-, che sarà commercializzata nel corso del 2023 con apertura immediata delle prenotazioni. Oltre a nuove personalizzazioni e aggiornamenti della connettività, sono stati annunciati anche aggiornamenti ai powertrain, con particolare riferimento alla variante ibrida plug-ih, che beneficerà dellepiù rilevanti. La plug-in raggiunge i 65 km di autonomia elettrica. Sulla P400e plug-in, laha introdotto una nuova batteria da 19,2 kWh, che porta da 53 a 65 chilometri l'autonomia omologata sul ciclo Wltp. In conseguenza di questa, migliorano anche i valori di consumo omologati, ora pari a 1,6 l/100 km, per emissioni di 37 g/km di CO2. La ricarica delle batteria può avvenire da una wallbox da 7 kW ...

Con il nuovo Model Year, laF -P400e con powertrain Plug - in ottiene una batteria di maggiore capacità che permette a questa vettura di poter contare su di un incremento di autonomia in modalità solo elettrica . ...Aggiornamenti in vista perF -. La versione ibrida plug - in P400e del SUV britannico compie uno step ulteriore grazie all'installazione di una batteria agli ioni di litio più grande: 19,2 kWh la capacità massima ...Si aggiorna Jaguar F-Pace ibrida plug-in. La principale novità del model year 2024, commercializzato nel 2023, riguarda la batteria ...Annuncio vendita Jaguar E-Pace 2.0D 150 CV AWD usata del 2019 a Fiume Veneto, Pordenone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...