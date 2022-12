Inter | per la fascia un pupillo di Inzaghi

Infine ha parlato del CT del Marocco Regragui, una figura importantela crescita del centrocampista: 'E' andato da Sofyan in Italia e ha visto la partita contro l'. Poi sono usciti a cena a ......Uno dei più grandi rimpianti del Real Madrid che lo aveva cresciuto nelle sue giovanili e cheaggiustare i conti in pandemia decide di vendere nel 2020, quando i 43 milioni offerti dall'...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Si mette male per l'Inter di Simone Inzaghi. Nagelsmann ha puntat su un obiettivo dei nerazzurri e potrebbe raggiungere Monaco ...