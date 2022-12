leggo.it

Lutto all'istituto alberghiero di Ceccano. La vittima è Alessio Incitti, deceduto a causa del19 presso l' ospedale 'Spaziani' di Frosinone . Aveva 30 anni ed era un cuoco della scuola. Era affetto da distrofia muscolare ma questo non gli aveva impedito di frequentare l'istituto e poi di ...L'uomo con il super - sangue cheil: svolta e cura in arrivo 'In particolare, l'articolo 7 bis - osserva Zaffini - incide sulle residue disposizioni che prescrivono l'impiego della ... Il Covid uccide ancora: morto cuoco di 30 anni, un'intera scuola in lutto FOTO Lutto all'alberghiero di Ceccano. La vittima è Alessio Incitti, deceduto a causa del Covid 19 presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone. Aveva 30 anni ed era un cuoco ...Lutto all'istituto alberghiero di Ceccano. La vittima è Alessio Incitti, deceduto a causa del Covid 19 presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone. Aveva 30 anni ed era ...