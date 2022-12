I Sigur Ros tornano in Italia per quattro date a luglio 2023

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) , biglietti in vendita da domani per i live di Lucca, Roma, Bari e Mantova Nelritorna inconla band islandeseRos: il 9all’Auditorium Parco della Musica di Roma al Roma Summer Fest, l’11al Faro Borbonico di Bari al Locus Festival, il 12in Piazza Napoleone a Lucca al Lucca Summer Festival e il 13in Piazza Sordello a Mantova. A 20 anni dall’uscita del loro album in studio (), lo scorso ottobre la band ha pubblicato la ristampa, in vinile e CD, arricchita da un disco bonus con tracce demo estratte dalle sessioni di registrazione originali. Grande attesa invece per il nuovo ottavo album ...

