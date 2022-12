Foppolo | venerdì 16 l’apertura degli impianti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)16 dicembre si torna sugli sci. Nella giornata di martedì 13 dicembre è arrivata infatti la fumata bianca, con la conferma dellaSki suldelle seggiovie di Quarta Baita e Montebello per il prossimo weekend. Si parte16 dicembre fino a domenica 18, poi tutti i giorni dal 23 dicembre (Natale escluso). Nei giorni feriali glisaranno aperti dalle 9 alle 17, mentre nei festivi dalle 8.30 alle 17. Tutto risolto dunque dopo l’infortunio occorso al tecnico dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), che avrebbe dovuto effettuare i collaudi aglidi risalita lunedì 5 dicembre. Incidente che ha rimandato il sopralluogo e la conseguente apertura delle ...

