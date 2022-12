Fisco | pm Milano | ' Brt sfrutta lavoratori | danni ingentissimi per Erario'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022), 14 dic. (Adnkronos) - "La condotta posta in essere da Brt, di carattere fraudolento, dura (almeno) dal 2016 e ha comportatoall'". Lo scrive, nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza, il pm Paolo Storari che ha disposto il sequestro per circa 44,4 milioni di euro nei confronti della spa e ha indagato, oltre alla stessa società, Giorgio Bartolino firmatario delle dichiarazioni Iva. Nel decreto il magistrato della Dda diripercorre il sistema delle cooperative che forniscono manodopera a uno dei colossi della logistica - due da sole forniscono ben 3.163"oltre il 60% della forza lavoro complessiva in totale" - e non esclude "vi siano altre cooperative con le caratteristiche del serbatoio di personale. Tutto ciò depone nel senso di ...

Oltre 100 finanzieri stanno eseguendo diverse perquisizioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle province di, Bologna, Firenze, Pavia e Treviso e stanno notificando ... Milano, sequestrati 102 mln a multinazionali logistica per frodi fisco Ammonta a circa 102 milioni di euro il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di due aziende leader nel settore della logistica. I due colossi, la Brt e Geodis, sono ...