Fabrizio Romano | Nessuna discussione in corso ora tra Arsenal e Reims per Folarin Balogun da r …

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)inora traperda richiamare a gennaio – è tranquillo nonostante le voci. #ADC Tutte le parti si aspettano checompleti la stagione in prestito al, per come stanno le cose. pic.twitter.com/xc1GIRGpoE —(@) 12 dicembre 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.