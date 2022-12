Chiara e Fedez hanno detto no al Qatar | “Ci volevano pagare”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono centinaia i personaggi celebri pagati alper sponsorizzare il paese durante i mondiali di calcio. Moltiaccettato le generose offerte (Maluma mi senti?), ma per fortuna c’è anche chi ha saputo dire di no e tra questi ci sono ancheFerragni e. Durante una recente live il cantante di Mille ha rivelato: “Ci avrebbero pagato per andare in, ma noi abbiamodi no“. Gli ha fatto eco la moglie: “E poi vedere fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me“. Una scelta più che giusta e comprensibile, anche perché accettare l’offerta delavrebbe cozzato con le battaglie chee ...

Ecco, fra gli altri motivi, perché la chiacchieratissima coppia composta daFerragni ha scelto di non prendere parte ai festeggiamenti in loco. Così come alle Olimpiadi e ad altri ...Ferragni hanno detto ' no ' ai soldi del Qatar. Il rapper e l'imprenditrice sono stati invitati a partecipare ai Mondiali di calcio, ma hanno preferito rinunciare all'ingaggio per un ...Quella di Fedez e Chiara Ferragni ai Mondiali di calcio in Qatar non è un'assenza casuale. Il rapper e l'imprenditrice digitale hanno rinunciato a volare in ...Non è decisamente un outfit invernale quello scelto da Chiara Ferragni per la serata romantica a St. Moritz. Chiara Ferragni e la sua bellissima famiglia sono volati a St. Moritz per trascorrere il po ...