Calenda da Kiev | «L’Ucraina fa resistenza | sottoscrivo la linea Meloni Conte? Dice cretinate sulle armi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Quella delcontro un invasore. Ladi? Ok al 100%. Mentre Giuseppee ha posizioni qualunquiste. In collegamento da, dove oggi ha pubblicato l’allarme antiaereo per il bombardamento, il leader di Azione Carloparla a Mattino 5 della guerra. «La situazione è molto difficile: Nelle regioni più vicine alla guerra è proprio drammatica. Non c’è più elettricità e il governo stando che ci può essere il collasso della rete. È un Paese sotto attacco», esordisce il leader del Terzo Polo. «Anche in ospedale, la prima cosa che ti dicono è “a noi servono”. Perché vogliono combattere e non finire sotto il giogo russo. Questa cosa – e lo ...