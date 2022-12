Antonino svela in che rapporti è adesso con Belen | confessioni notturne

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ieri pomeriggioRodriguez è stata accusata di non voler far vedere la figlia adSpinalbese. Ovviamente la showgirl ha smentito e ha dichiarato che nessuno impedisce al suo ex di vedere la bambina. Senza volerlo poche ore dopo il gieffino ha confermato le parole della Rodriguez.mentre era in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro ha iniziato a parlare di Luna Marì. L’ex tronista ha chiesto all’amico in cheè con la madre di sua figlia e Spinalbese ha rivelato che lui enon hanno problemi e che lei gli fa vedere la bambina quando vuole.: “Io esiamo in buoni”. “La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoniio e lei. Ci sentiamo ...