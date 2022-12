Un semplice tocco deluxe per cambiare completamente faccia a un outfit basico

Leggi su amica

(Di martedì 13 dicembre 2022) Spesso basta un solo accessorio peri connotati a un lookche fa parte del nostro armadio da anni. Come un paio di stivali argento. In unamossa unminimale e forse anche un po’ noioso acquista un’aria del tutto diversa. Più preziosa e chic. Perfetta da sfoggiare alle feste di fine anno. Gli stivali argento diventano protagonisti assoluti se abbinati a un total look in nero con cappotto lungo e abito di maglia en pendat. Nero totale + stivali argento Per avere la dimostrazione pratica di questo facile concetto? Basta dare un’occhiata all’indossato per le strade di Parigi dalla fashion influencer Emilie Joseph. Conosciuta su Instagram per il suo stile elegante e d’impatto, ha messo da poco in pratica questo consiglio. Dando nuova ...