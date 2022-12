The Witcher 3 | svelale le caratteristiche dell’aggiornamento Next-Gen

Leggi su screenworld

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’aggiornamento-Gen -gratuito- di The3: Wild Hunt domani sarà finalmente disponibile per le nuove console di Sony e Microsoft con una grafica molto più bella. L’atteso aggiornamento-Gen per The3 sarà disponibile tra 24 ore e le note della patch, rilasciate da CD Projekt Red, rivelano molti cambiamenti rispetto alla versione originale del gioco. Ad esempio per pc e Playstation 5 avremo: Miglioramenti aggiuntivi sull’illuminazione globale in ray-tracing e l’occlusione ambientale. Inoltre, i giocatori PC con hardware compatibile avranno un’opzione aggiuntiva per attivare i riflessi e le ombre in ray-tracing. Aggiunte varie elementi e contenuti ispirati alle mod per migliorare la grafica e la qualità generale del gioco. Inoltre abbiamo incluso alcuni elementi amati dalla comunità, oltre alle ...