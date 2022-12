Tari a Fiumicino | sconto del 25% per le utenze non domestiche danneggiate dal Covid

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022)– “In Consiglio comunale è stata votata una importante delibera che prevede la riduzione del 25% sul pagamento dellaper lenonche abbiano subito, dal 2020 in poi danni, chiusure o limitazioni a causa della pandemia da coronavirus“. Lo fa sapere l’assessora al Bilancio del Comune di, Anna Maria Anselmi. “Lo stato di emergenza dovuto alla pandemia infatti – spiega – è stato più volte prorogato, fino alla data del 31 marzo 2022, e per molti contribuenti ci sono state serie difficoltà nel pagamento della. Per questo l’Amministrazione comunale, così come prevede la legge, ha deciso di utilizzare le risorse avanzate dai bandi di agevolazione del 2021 e del 2022 per tentare di salvaguardare il tessuto economico comunale dall’intero pagamento ...