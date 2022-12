Superlega contro Uefa | la vera posta in palio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non sarà il verdetto, atteso per la prima, ma non c'è dubbio che il parere consultivo di Athanasion Rantos, avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea darà un segnale forte di quali sono gli equilibri nella contesa che dall'aprile 2021 ha scavato un solco profondo dentro il calcio del Vecchio Continente. Da una parte i sostenitori della (fu), ufficialmente solo Juventus, Real Madrid e Barcellona schermati dalla società A22 Sports, dall'altra ladel presidente Aleksandr Ceferin. Tutti i tentativi di sedersi al tavolo della trattativa sono fin qui falliti miseramente, compreso l'ultimo e unico ina Ginevra dello scorso 8 ottobre tra Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, e lo stesso Ceferin. Chiacchierata terminata con esposizione pubblica degli stracci, tra ...

ANDREA CANELLA: Entra nel terzo setPiacenza e rinvigorisce Padova che allunga il match. Chiude con 6 punti, il 100% in attacco e due muri....d'inverno della Sir Safety Susa Perugia si giocheranno l'accesso alla Final Four di Romala ... Risultati 11a Giornata di AndataCredem Banca: Emma Villas Aubay Siena Vero Volley Monza ...Il 15 dicembre il parere dell'avvocatura generale della Corte di Giustizia UE. In ballo il monopolio di Nyon e gli equilibri futuri dell'industria del calcio. Non solo in Europa ...CIVITANOVA «Da Tours, esattamente un mese fa, è partita la nostra rimonta. Dalla sconfitta di Cisterna è uscita un’altra Lube e domani, alle 19, abbiamo ...