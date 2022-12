Spider-Man | Across the Spider-Verse | confermato il villain dei sequel

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il regista del film-Man:thehal'identità delper ilanimato. Confermata l'identità deldi-Man:the-Man: Beyond the. Sarà The Spot, come ha chiarito il regista Kemp Powers. L'autore ha rivelato, durante una chiacchierata con Games Radar, che il cattivo sarà il medesimo in entrambi idella saga, considerata uno degli esempi più originali e riusciti della nuova era creativa dedicata all'uomo ragno. Farà il ...

In attesa del primo trailer che verrà pubblicato a breve la rivista Total Film ha diffuso in rete la sinossi ufficiale di: Across the- Verse , sequel del pluripremiato film animato uscito nelle sale nel 2018 e che ha visto il debutto sul grande schermo di Miles Morales. Dalle prime informazioni ...Modella e attrice nata con la Disney, nel 2017 ha esordito al cinema vestendo i panni dell'interesse sentimentale di Peter Parker in: Homecoming . La sua carriera è in ascesa e la ...L'esclusiva per PS5 Marvel's Spider-Man 2, sviluppata da Insomniac Games, potrebbe debuttare il prossimo autunno, almeno stando al CV di una sceneggiatrice.La sinossi ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse prevede nuovi pericoli e grandi minacce per Miles Morales.