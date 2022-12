Sparatoria di Roma | morta un’altra donna Aveva 50 anni Campiti | udienza in carcere Per 2 anni aveva preso il reddito di cittadinanza

Fabiana De Angelis, rimasta ferita nella, non ce l'ha fatta. La 57enne è deceduta in ... l'uomo che ha fatto fuoco nel bar di via Monte Giberto, per cui la Procura diha chiesto la ...Strage del condominio di, muore la quarta donna colpita da Campiti È deceduta La signora Fabiana De Angelis, 57 anni, che è stata ferita nellaavvenuta domenica mattina a Fidene. La donna è la quarta vittima ...Fabiana De Angelis, la quarta donna colpita domenica mattina da Claudio Campiti, non è sopravvissuta alla sparatoria ...L’avvocato civilista Pier Francesco Grazioli ha raccontato chi è davvero Claudio Campiti, il killer 57enne di Fidene che la scorsa domenica ha aperto il fuoco uccidento tre persone… Leggi ...