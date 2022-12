(Di martedì 13 dicembre 2022)lapiùalilBillionaires Index, una classifica dell’agenzia di stampa internazionale, che è noto soprattutto per essere il proprietario della multinazionaledel lusso LVMH, ha

Il Post

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondoilBillionaires Index. Da gennaio si è 'impoverito' di 100 miliardi di dollari arrivando a valere 168,5 miliardi e vedendosi strappare lo scettro di paperone mondiale da Bernard ...La notizia è di, che spiega come i due Paesi alleati probabilmente annunceranno l'...diversi analisti, lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori cinesi potrebbe arrestarsi senza ... Secondo Bloomberg l’imprenditore francese Bernard Arnault è diventato la nuova persona più ricca al mondo, superando Elon Musk Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Secondo le indiscrezioni della Bloomberg, sarebbe la cifra fissata nell'ambito di una possibile offerta di azioni ...