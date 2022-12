Scippo a Tor San Lorenzo | Iacoangeli sui social | “Ringrazia Dio che non ti ho trovato | perché… ”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ardea – “Dio che non ti ho, perché dai Carabinieri ti ci accompagnavo io, ma fratturato però”. Lo ha scritto suiMaurizio, cugino del consigliere Mauro, dopo unosubito dalla mamma alle 19,30 vicino alla Farmacia comunale di Tor San. Le minacce, figlie di una evidente esasperazione, non si fermano; “Tu ricordati che lì ci sono nato e conosco pure i sassi. E penso che entro mezzogiorno di domani te trovo pure!” Al di là dell’invettiva, ciò che viene sottolineato è lo scarso controllo del territorio, che ultimamente ha dimostrato più di qualche crepa. E poi un appello ai concittadini: “Prestate attenzione ai vostri figli e alle vostre mamme, perché Ardea è diventato il paese di nessuno e quando cala il sole ...

Il Faro online

Tor San Lorenzo di Ardea terra di nessuno. O meglio, terra di conquista per malviventi di ogni razza e nazionalità. Rapine, furti, scippi. Ma anche estorsioni, a buon fine o tentate. Per non parlare d ...