Qatar 2022 | l’Argentina cala il tris sulla Croazia e vola in finale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Doha – C’è la prima finalista di, trascinata da un immortale Messi,iled attende la vincente tra Francia e Marocco. La sblocca su rigore Messi nel primo tempo, raddoppia Alvarez. Nel secondo tempo c’è spazio per la doppietta del centravanti scuola Manchester City. Negli ultimi minuti spazio anche per il romanista Paulo Dybala, al suo esordio in questi Mondiali. In aggiornamento…

Si sarebbe aspettato certamente qualcosa in più dall'esperienza in Qatar l'ex attaccante della Juventus. Ma c'è ancora una finale (contro Francia o Marocco) da giocare. Stadi Qatar 2022, quale sarà il loro destino La Croazia di Nikola Vlasic saluta il Mondiale in semifinale. La partita contro l'Argentina termina 3-0 a favore di Messi e compagni, che approdano così in finale eliminando la nazionale del ...Messi apre, Alvarez concretizza e chiude. In mezzo un avversario praticamente ridotto a fare lo sparring partner. L'Argentina batte agevolmente la Croazia per 3-0 ed è la prima finalista ai mondiali ...