Oppo Reno6 Pro 5G e OPPO Reno5 Pro 5G ricevono la ColorOS 13 stabile

Everyeye Tech

Anzitutto, una rapida analisi delle specifiche tecniche del dispositivo:Reno 6 Pro si presenta con uno schermo FHD+ da 6,55 pollici di diagonale , il cui refresh rate è di 90Hz, e dotato di ...(1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Sunset Blue In offerta a 249,90 - invece di 299,99 sconto 13% - fino a 19 dic 22 Click qui per approfondire5G, Dual Sim, Mediatek 900,... OPPO Reno6 Pro in offerta online da Unieuro a metà prezzo Unieuro rilancia tra le Offerte Solo Online OPPO Reno6 Pro al 46% in meno nella versione da 256GB, con consegna a domicilio a costo zero.Le offerte di Unieuro sono assurde, a Natale regala incredibili sconti specialissimi a tutti gli utenti in Italia, e non solo.