Maxi operazione in tutta Italia contro la ‘ndrangheta Colpita con 78 arresti la cosca Bellocco Il boss gestiva il clan dal carcere con un cellulare

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, dalle prime ore odierne stanno eseguendo unaantidroga tra Sicilia e Calabria. Le Fiamme gialle stanno eseguendo un'ordinanza del Gip di Messina, emessa, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti ...dei carabinieri con due operazioni contro la 'ndrangheta: i militari del Gruppo di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito 65 arresti - 47 in carcere, 16 ai ...Una maxi operazione antidroga è stata messa in atto dalla Guardia di Finanza: è stata sgominata un'organizzazione che trafficava droga sullo Stretto. Una maxi operazione antidroga sta avendo luogo in ...E’ scattata alle prime ore di oggi una maxi operazione antidroga della guardia di finanza tra Sicilia e Calabria per l’esecuzione di 61 misure cautelari. Per 48 soggetti è stato disposto il carcere, p ...